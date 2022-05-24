Демонстранты разблокировали МИД в Ереване

24 мая. 11:21

Участники акции протеста разблокировали все входы в здание МИД Армении в Ереване, об этом пишут армянские СМИ.

Демонстранты-оппозиционеры блокировали доступ в министерство с раннего утра.

"Поставленная нами задача выполнена. Полиция попыталась разблокировать здание, но безуспешно. Теперь же мы сами разблокируем его и шествием направимся на площадь Франции", - приводит слова координатора протестного движения, вице-спикера парламента Ишхана Сагателяна.

Политик призвал всех присоединиться к акции оппозиции, которая пройдет вечером на площади Франции.