Партия Пашиняна предложила новую меру против журналистов-нарушителей в парламенте

24 мая. 11:12

Депутаты правящей партии "Гражданский договор" Артур Ованнисян и Лили Мкртчян предложили ввести новое ограничение на работу журналистов в парламенте Армении, поправки уже вынесены на обсуждение в первом чтении.

Ованнисян пояснил, что ранее парламент решил, что аккредитация журналиста может быть приостановлена из-за нарушений в зоне работы.

"Но возникла проблема с другим пунктом закона о средствах массовой информации, так как аккредитацию можно отозвать только на основе обращения СМИ", - цитирует депутата Sputnik Армения.

Он отметил, что СМИ часто не предпринимает никаких шагов, и это мешает нормальной работе парламентариев и других журналистов.

По словам Ованнисяна, изменения будут чисто техническими: аккредитация журналиста-нарушителя сможет быть прекращена в том числе по обращению аккредитовавшего его госоргана, если представитель прессы после письменного предупреждения допустил еще одно нарушение в течение года.

Депутат добавил, что СМИ сможет аккредитовать другого журналиста.