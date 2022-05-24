Сантехник-рецидивист похитил кислородные баллоны из больницы в Северной Осетии

24 мая. 10:59

Кражу из больницу раскрыли стражи порядка в Правобережном районе, такое сообщение размещено на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Стражи порядка задержали ранее неоднократно судимого, в том числе за кражу, 26-летнего жителя Беслана.

"Установлено, что злоумышленник, работающий сантехником в районной больнице, путем свободного доступа похитил из подсобного помещения три кислородных баллона", - отметили в полиции.

В отделе он дал признательные показания и добавив, что похищенным распорядился по своему усмотрению.

С мужчины взято обязательство явки, открыто уголовное дело по ст.158 УК РФ "Кража".