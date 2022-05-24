Заключенному в СИЗО Махачкалы пытались передать десять телефонов

24 мая. 10:52

Дагестанские сотрудники ФСИН накануне пресекли попытку передачи одному из заключенных следственного изолятора №1 в Махачкале крупной партии мобильных телефонов, - сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСИН.

В комнате для приема посылок и передач при досмотре посылки на имя 44-летнего заключенного сотрудники СИЗО обнаружили и изъяли 10 мобильных телефонов NOKIA и две сим-карты, которые были спрятаны в брусках хозяйственного мыла, а передала ее 32-летняя уроженка Унцукульского района, - передает "АиФ-Дагестан".

Теперь предприимчивой женщине придется ответить по статье "Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы"КоАП РФ: ей грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей.