Свыше сотни туристов в Сочи четыре часа дрейфовали на "Грифоне"

24 мая. 10:48

Катамаран "Грифон", вечером 23 мая отправившийся в рейс из Сочи в Новороссийск, четыре часа дрейфовал недалеко от Сочи - винты запутались в канатах рыболовных сетей. Морское путешествие затянулось для 107 пассажиров.

"На рекомендованном пути следования судна оказались два каната от рыбоводной фермы. Их отнесло от буев на триста метров. Они зацепились за винты. Один удалось снять своими силами, второй намотался крепче, пришлось вызывать водолазов", - объяснил "Кубанским новостям" представитель компании "Водоход-экспресс".

В результате обошлось без повреждений, катамаран смог продолжить рейс после четырехчасовой задержки. В Новороссийск туристы попали после полуночи.

"Сейчас происшествием занимаются правоохранители - выясняют, как канаты оказались на пути следования катамарана", - добавили в компании.