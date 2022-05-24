Мошенника-фокусника со Ставрополья поймали во Владикавказе

24 мая. 10:45

Подозреваемый в мошенничестве житель Ставрополья задержан во Владикавказе, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

"Установлено, что злоумышленник, создав иллюзию оплаты покупки, "обвел вокруг пальца" продавца одного из городских кафе. Желая купить товар на мелкую сумму денег, он предложил работнице общепита купюру номиналом 5 тыс рублей, при этом отвлекая ее обещаниями найти мелочь", - пояснили в полиции.

Когда девушка выдала подозреваемому сдачу, он забрал ее, одновременно спрятав в рукав свою пятитысячную купюру, так и не отдав ее жертве.

Позже 26-летний молодой человек попробовал сделать то же самое на автовокзале, но был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Открыто уголовное дело по ст.159 УК РФ "Мошенничество", с фигуранта взято обязательство о явке.