Небо Кубани затянут грозовые тучи

24 мая. 10:28

В Краснодаре сегодня будет свежо и дождливо – при температуре воздуха до 16 градусов тепла во второй половине дня и вечером пройдет дождь, который будет сопровождаться северо-западным ветром со скоростью 5-10 м/с, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дождливо будет и по краю - синоптики обещают кратковременный дождь и грозу, а местами в южной половине края - ливни с грозами. В целом будет достаточно прохладно - воздух днем прогреется лишь до 14-19 тепла, передает портал Юга.ру.

На Черноморском побережье сегодня тоже будет облачно, но преимущественно без осадков: дожди ожидаются лишь в Сочи, Новороссийске и Геленджике. Здеь чуть теплее - 15-20 со знаком плюс.