Казахстан сократил площадь посева риса

24 мая. 10:27

Минсельхоз Казахстана сообщает, что площадь посевов в 2022 году на орошаемых землях сократится на 39 тыс га.

"Продолжается диверсификация водоемких культур, в этой связи ожидается снижение площади посевов риса на 8,7 тыс. га по сравнению с 2021 годом, из них в Кызылординской области - на 5,3 тыс. га, Туркестанской области - 2,9 тыс. га и Алматинской области - 0,6 тыс. га", - сообщил глава Минсельхоза Ербол Карашукеев на заседании правительства.

Министр добавил, что планируемая площадь посевов составляет 1 млн 488 тыс га - на 2,6% меньше, чем в прошлом году. Окончательные площади будут уточнены после завершения посевных работ.

При этом в Казахстане увеличены на 9 тыс га площади посевов хлопка, до 119 тыс га. Решение принято на фоне высокой закупочной цены.