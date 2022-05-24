Узбекистан увеличил внешнеторговый оборот более чем наполовину

24 мая. 10:25

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-апреле 2022 года вырос на 61,2% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом ($10,6 млрд) - до $17,2 млрд, сообщает Госкомстат республики.

Как пишет ведомство, при этом внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ в январе - апреле 2022 года составил $5,4 млрд, увеличившись на 29,6% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом ($4,2 млрд).

Внешнеторговый оборот Узбекистана с другими странами вырос на 81,7% по сравнению с январем - апрелем прошлого года ($6,4 млрд) - до $11,7 млрд.

В отчетный период экспорт товаров и услуг из Узбекистана составил $7,1 млрд, а импорт – $10,1 млрд.