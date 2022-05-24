Секретный подземный тоннель нашли на границе Узбекистана и Киргизии

24 мая. 10:16

Правоохранители обнаружили в Кара-Суйском районе Ошской области подземный тоннель, связывающий Киргизию и Узбекистан.

Секретное сооружение находится под землей, на глубине 15 метров, его ширина – 1,5 м, длина - 270 м. Вход в тоннель расположен в 40 м от линии границы, информирует пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Хозяин участка, на котором найден подземный ход, в настоящее время находится в психиатрической больнице поселка Кызыл-Жар Джалал-Абадской области. Ему предстоит пройти повторное исследование на вменяемость.

По данным следствия, тоннель мог использоваться для незаконной переправки в Узбекистан боевиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ, антиконституционной литературы.