Власти Херсонской области приняли решение о втором государственном языке

24 мая. 10:11

Наравне с украинским русский язык в освобожденной от украинских националистов Херсонской области получит статус государственного, - сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории", - рассказал Стремоусов, передает РИА Новости.

Обучение в школах и вузах региона тоже будет вестись на русском языке, но по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы.

"Мы не собираемся ущемлять ничьих прав. Плюс, у нас в регионе проживает большая община крымских татар. Целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку, как это сделано в Крыму, мы предметно обсудим на встрече с общиной", - добавил Стремоусов.