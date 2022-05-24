Турция официально выдвинула условия вступления Швеции в НАТО

24 мая. 10:01

Анкара ожидает от Стокгольма конкретные гарантии в соответствии с "принципом коллективной безопасности" альянса, сказано в заявлении, распространенном Управлением по связям Администрации президента республики.

"В Анкаре ожидают, что Швеция, подавшая заявку на членство в НАТО, предпримет принципиальные шаги и предоставит конкретные гарантии относительно безопасности Турции", - говорится в тексте.

Согласно заявлению, гарантии должны включать прекращение политической поддержки терроризма, устранение источников финансирования терроризма, прекращение военной поддержки террористической организации РПК и ее сирийскому ответвлению PYD, а также отмену эмбарго и санкций против Турции.

"Правительство Швеции предоставляет PПK и PYD военное снаряжение, в частности противотанковые средства и беспилотники", - отметили в управлении, подчеркнув, что такое оружие применялось против мирных жителей в Турции.

В ведомстве напомнили, что оружейное эмбарго Швеции против Турции было введено на фоне усилий Анкары по защите своих законных интересов в Восточном Средиземноморье на основе международного права и обеспечению безопасности турецко-сирийской границы.

"Наша страна с 2017 года запрашивает у Швеции экстрадицию террористов PKK/PYD и FETО, но до сих пор не получила положительного ответа", - добавили в Управлении.

Кроме того, в коммюнике говорится, что Швеция обязалась предоставить $376 млн на поддержку PПK/PYD, которая внесена в список террористических организаций 38 стран, включая членов НАТО и ЕС, и нацелена на национальную безопасность Турции.

"Турция придерживается политики открытых дверей в НАТО, но в Анкаре при этом считают необходимым, чтобы члены альянса и страны-кандидаты на вступление в блок активно сотрудничали в борьбе с терроризмом, как и в других областях", - подытожили в управлении.