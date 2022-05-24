Финская компания отозвала заявку на лицензию для создания АЭС "Ханхикиви-1"

24 мая. 9:58

Финская Fennovoima сегодня отозвала заявку на лицензию для строительства атомной электростанции "Ханхикиви-1", такое сообщение распространила пресс-служба компании.

В начале месяца Fennovoima, 34% в которой принадлежит российской госкопорации "Росатом", в одностороннем порядке расторгла контракт на строительство АЭС со структурой "Росатома" RAOS, напоминает "Интерфакс". В свою очередь RAOS Project Oy намерена требовать компенсацию за расторжение контракта.

Контракт на строительство "Ханхикиви-1" "Русатом Энерго Интернешнл" и Fennovoima заключили в 2013 году, стоимость проекта - 7 млрд евро.