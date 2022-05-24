В Казахстане ревакцинация станет обязательной в том числе для иностранцев

24 мая. 9:57

Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова приняла новое постановление по вопросам ревакцинации населения от коронавируса.

Из документа следует, что ревакцинации подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более месяцев.

Ревакцинация с интервалом 6 месяцев после предыдущей профилактической прививки показана лицам, прошедшим ранее полный курс вакцинации, а также тем, кто ранее получил первую ревакцинацию.

Кроме того, повторной ревакцинации против коронавируса подлежат лица, имеющие высокий риск инфицирования, среди них медицинские работники и персонал медико-социальных учреждений, сотрудники силовых структур контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы, педагоги, лица старше 50 лет.

Постановление о ревакцинации вступает в силу с 25 мая 2022 года.