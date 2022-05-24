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В Казахстане ревакцинация станет обязательной в том числе для иностранцев

В Казахстане ревакцинация станет обязательной в том числе для иностранцев

Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова приняла новое постановление по вопросам ревакцинации населения от коронавируса.

Из документа следует, что ревакцинации подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более месяцев.

Ревакцинация с интервалом 6 месяцев после предыдущей профилактической прививки показана лицам, прошедшим ранее полный курс вакцинации, а также тем, кто ранее получил первую ревакцинацию.

Кроме того, повторной ревакцинации против коронавируса подлежат лица, имеющие высокий риск инфицирования, среди них медицинские работники и персонал медико-социальных учреждений, сотрудники силовых структур контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы, педагоги, лица старше 50 лет.

Постановление о ревакцинации вступает в силу с 25 мая 2022 года.

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