Рейсовый автобус в Сочи протаранил три машины и автобус

24 мая. 9:51

Сегодня утром в Сочи произошла курьезная авария с рейсовым автобусом, - сообщается в местном паблике.

ДТП произошло в микрорайоне КСМ водитель автобуса №7 вышел из машины и поставил ее под уклоном на ручной тормоз. В какой-то момент ручник не выдержал, и автобус покатился вниз. К счастью, в салоне автобуса на момент происшествия никого из пассажиров не оказалось, обошлось и без пострадавших, - передает "АиФ-Юг".

А вот припаркованному рядом транспорту досталось по полной программе: катящийся автобус протаранил два легковых автомобиля, еще один пассажирский автобус и металлическое ограждение, и только после этого неуправляемый автобус буквально собой остановила легковушка "Фольксваген".