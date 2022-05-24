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Охотник случайно убил человека, приняв его за медведя, на Кубани

Охотник случайно убил человека, приняв его за медведя, на Кубани

Уголовное дело открыто по факту трагедии на охоте в Краснодарском крае, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Кубани.

Как установило следствие, 69-летний житель Лабинского района вечером 22 мая находился в лесу в станице Бесленеевской Мостовского района, он охотился на медведя.

В какой-то момент он услышал шум и выстрелил из ружья в направлении другого охотника, 44-летнего мужчины, находившегося в 40 м от него.

"В результате мужчине было причинено огнестрельное ранение бедра правой ноги, после чего ему была оказана первая необходимая помощь и вызвана бригада скорой медицинской помощи. Между тем, по пути следования в больницу потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи", - пояснили в управлении.

До ЧП охотники знакомы не были.

Сейчас реализуются необходимые следственные действия по сбору доказательственной базы. Расследование продолжается.

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