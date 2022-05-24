Форум "Машук" пройдет в Пятигорске в августе в очном формате

24 мая. 9:35

Всероссийский молодежный форум "Машук-2022" пройдет в Пятигорске с 13 по 27 августа и соберет порядка тысячи человек со всей страны, еще тысяча человек смогут принять участие в цифровой смене, - сообщили в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"В этом году форум приобрел всероссийский статус и включает в себя три смены. Площадка готова принять 500 активных молодых людей со всего Северо-Кавказского федерального округа, а также 500 участников из других регионов России. Тысяча человек со всей России может зарегистрироваться на цифровую смену, которая пройдет с 22 по 26 августа", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Машук-2022" готовит насыщенную образовательную и культурную программу, которая станет единым пространством для получения опыта. В этом году форум включает в себя сразу несколько уровней формирования компетенций, таких как межкультурная и межнациональная коммуникация, конструктивное решение конфликтов, трансляция знаний и опыта. В образовательной части молодых людей ждет погружение в культурный код Кавказских Минеральных Вод, работа на практических семинарах и тренингах, ежедневная рефлексия в группах. В культурно-досуговой программе участники могут посетить ремесленные мастерские, дебаты, квесты, кейсовые соревнования, и, конечно, концертные программы.

В новаторской проектно-практической части молодые люди займутся исследованием особенностей Пятигорска, его исторических объектов, общением с местными жителями, а полученный опыт участники оформят в образовательный или просветительский продукт. Итогами работы трех смен форума станет оформление решений в единый продукт, включающий в себя результаты образовательного хакатона, методическое описание акций и сценариев по проведению просветительских волонтерских проектов, комплекс решений по популяризации родной территории и познавательные туристические маршруты для молодежи, а также чек-листы по коммуникации в цифровом пространстве.