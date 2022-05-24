Жители Казахстана стали реже разводиться

24 мая. 9:32

Число разводов среди казахстанцев сократилось на 10,3% за год, сообщает Ranking.kz, со ссылкой на данные органов регистрации актов гражданского состояния.

Всего в первом квартале 2022 года число разводов составило 4,1 тыс. В селах их количество сократилось сразу на 27,5%, до 721, в городах - на 5,5%, до 3,4 тыс.

Больше всего разводились жители Алматы - 536 разводов за январь-март 2022 года. В тройку антилидеров вошли Алматинская область - 466 разводов, Карагандинская область - 417 разводов. Меньше всего разводов зарегистрировано в Кызылординской области - 69.

Стоит отметить, что в 2021 году выявлено 48,2 тыс случаев расторжения браков, что на 0,5% больше, чем в 2020 году. Среди горожан развелось 34,8 тыс пар, среди сельских жителей - 13,4 тыс пар.