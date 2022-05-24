Опрос: отдыхать за границей этим лето планируют 8% россиян

24 мая. 9:32

Среди россиян, которые собираются в отпуск летом, только 8% намерены провести его за границей, следует из совместного опроса банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах".

Чаще всего россиян планируют провести летний отпуск на отечественных курортах - 27%, на даче - 24%, дома - 20%, в некурортных поездках по России - 18%. За границей - чаще всего речь идет о Турции и Египте - отдыхать летом собираются 8% респондентов.

В целом о планах пойти летом в отпуск сообщили 47% россиян, в столичном регионе - 56%. Точно не собираются брать отпуск в ближайшее время 26% опрошенных, еще не решили - 27%.

Большинство россиян сообщили, что их бюджет на отпуск ограничен 30-100 тыс рублей. При этом 28% закладывают на летний отдых до 30 тыс рублей.

Спецоперации на Украине не повлияла на отпускные планы 40% россиян. Четверть респондентов признались или изменили маршрут или направление, еще 8% - отказались от летнего отдыха.

В опросе банка "Открытие" и "Росгосстраха", проведенном 16-20 мая по репрезентативной выборке, приняла участие 1 тыс россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс человек.