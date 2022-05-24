СМИ: в Турции арестуют еще 60 подозреваемых в подготовке путча

24 мая. 9:22

Прокуратура турецкого города Измир выдала ордера на задержание 60 человек по подозрению в причастности к деятельности запрещенной организации ФЕТО ("организация фетхуллахистов"), которую местные власти обвиняют в попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Операция по задержанию подозреваемых проводится в 21 провинции, - сообщил турецкий телеканал TRT.

Ордера выданы в отношении бывших и действующих военнослужащих, связи которых с путчистами были выявлены в ходе расследования деятельности организации ФЕТО. Значительная часть объявленных в розыск задержана, - передает ТАСС.

Аналогичная операция проводится и по распоряжению прокуратуры Анкары, выдавшей ордера на арест 53 подозреваемых, - сообщает турецкий телеканал NTV.

Напомним, 15 июля 2016 года группа солдат и офицеров турецкой армии предприняла попытку государственного переворота – в путче погибли 250 человек, более 2 тыс получили ранения. Власти страны обвинили в подготовке переворота проживающего в США исламского проповедника Фетхуллу Гюлена и связанную с ним организацию ФЕТО.