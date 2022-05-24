Оппозиционеры в Ереване заблокировали здание МИД Армении

24 мая. 9:08

Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна оппозиционеры в Ереване заблокировали все входы и выходы из здания МИД Армении.

Прорвав оцепление полиции перед МИД, они на некоторое время заблокировали входы в правительственные здания рядом с министерством иностранных дел, а сейчас несколько тысяч сторонников оппозиционного движения "Сопротивление" заблокировали входы в здание МИД Армении после того, как один из лидеров протеста, вице-спикер парламента Ишхам Сагателян, сообщил, что полиция концентрирует силы, и поэтому протестующие тоже должны собраться вместе, - передает РИА Новости.

Полиция пока бездействует, только наблюдает за происходящим, на акции присутствуют "черные береты" - спецназ полиции.

Ранее армянская оппозиция заявила, что в квартирах оппозиционеров проводятся обыски.

Об обысках в регионах сообщили также представители других оппозиционных сил, в частности, Республиканской партии Армении (РПА) и партии "Отечество".

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блока бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", РПА Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.