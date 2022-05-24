Россияне находят альтернативу югу России для своего летнего отдыха

24 мая. 8:58

Россияне не торопятся на отдых на юг России из-за закрытия большинства аэропортов в регионе, находя разумную альтернативу в других регионах, - сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.

В рейтинге таких новых направлений лидирует Махачкала, - следует из данных бронирования жилья с 1 июня по 31 августа 2022 года. На втором месте, что вполне объяснимо, калининградский Светлогорск, а бронзу, как ни странно, получил Иркутск, - передает РИА Новости.

В список самых популярных городов для туристов в России также вошли Выборг, Псков, Чемал, Минеральные Воды, Тула, Владимир, Петропавловск-Камчатский и столица Беларуси Минск.

Чаще всего россияне бронируют летний отдых на срок от двух до восьми ночей и тратят на проживание не больше пяти тысяч рублей в сутки, - говорится в сообщении сервиса.