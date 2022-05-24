СМИ: Чавушоглу сегодня впервые за 15 лет посетит Израиль

24 мая. 8:43

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сегодня отправится с визитом в Палестину и Израиль, - сообщает турецкий телеканал TRT.

Планируется, что глава турецкого внешнеполитического ведомства примет участие в заседании совместного комитета министров иностранных дел Турции и Палестины, который был создан между ведомствами дипломатии двух стран в 2010 году, а также проведет переговоры со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики и главой арабского государства Махмудом Аббасом, - передает ТАСС.

Затем Чавушоглу отправится в Израиль, где проведет переговоры с главой МИД Яиром Лапидом. В ходе переговоров стороны обсудят двусторонние, региональные и международные вопросы.

Местные СМИ обращают внимание на тот факт, что визит главы турецкого МИД в Израиль станет первым на официальном уровне за 15 лет.

Ранее Чавушоглу сообщал, что в ходе своего израильского визита он планирует обсудить вопрос возвращения послов и полной нормализации отношений между двумя странами.