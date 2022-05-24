Болгария признала, что поторопилась с отказом от оплаты российского газа в рублях

24 мая. 8:29

Решение Болгарии отказаться от оплаты российского газа в рублях было преждевременным, - заявил министр энергетики страны Александр Николов, сообщает BTV.

"Еврокомиссия дала понять, что платежи в рублях - это нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании", - пояснил Николов, передает "АиФ".

Также глава ведомства отметил, что соответствующий вопрос в ближайшее время будет вынесен на обсуждение с Еврокомиссией, в ходе которого Болгария намерена получить комментарии о механизмах работы санкций, а также выяснить, действительно ли необходимо отказываться от расчетов за газ в российской национальной валюте.