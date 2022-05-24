Жителей столичного региона ждут небольшие дожди и похолодание

24 мая. 8:16

Сегодня жителей столичного региона ждет облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами дождливая погода, а температура воздуха не поднимется выше 8-10 градусов тепла, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Погоду в столице и области сегодня будет определять холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над северо-востоком России.

"Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшие дожди. На севере и востоке Московской области возможен слабый мокрый снег. В Москве- 8-10 градусов тепла, в Подмосковье - плюс 6-11 градусов", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть северо-западный и северный, порывистый, его скорость составит 4-9 м/с.

Давление будет расти, и к вечеру барометры покажут 745 мм рт ст, что немного ниже нормы, - добавил синоптик.