СМИ: Запад не смог сломить экономику России

24 мая. 7:59

Западу так и не удалось сломить российскую экономику: финансовая система страны продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения, - пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Причиной такого положения дел издание называет высокую готовность России к экономическому противостоянию. В частности, официальная Москва получает большие доходы от продаж нефти и газа. Евросоюз, в отличие от стран G7, обязавшихся отказаться от российского "черного золота", не может пойти на такой шаг. Также Россия компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю, - передает РИА Новости.

Многие западные аналитики после начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины прогнозировали полный обвал рубля и рецессию, но их выводы оказались ошибочными, - подводит итог DWN.