СМИ: в России могут возродить оптово-розничные рынки

24 мая. 7:43

Минпромторг России разработал рекомендации об организации оптово-розничных рынков и направило их в регионы, - пишет газета "Известия".

Как пояснил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, главной целью этого формата является обеспечение продовольственной безопасности страны.

Чтобы торговать на рынке, не нужно иметь или оформлять ИП или юридическое лицо. Таким образом реализовывать свою продукцию смогут в том числе садоводы и огородники. Более того - в этом случае фермеры смогут продавать свою продукцию напрямую без перекупщиков, а также сконцентрироваться на расширении производства, - отметил Евтухов, передает "АиФ".

Планируется, что нововведение позволит снизить цены на сельскохозяйственную продукцию для потребителей, - добавил замминистра.