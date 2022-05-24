Вильфанд: в оценке погоды будут применяться новые нормы

24 мая. 7:29

Уже в конце июня российские метрологи введут новые климатические нормы в оценке погоды, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В конце первого полугодия будет переход на новые нормы. Идет активная работа научная, методическая, с активными дискуссиями. Насколько они изменились, можно будет обсудить позже, но безусловный факт - климат теплеет. Температура меняется только в одну сторону", - рассказал он, передает ТАСС.

Новые нормы изменят критерии аномальности, а понятие "нормальная погода" будет актуализировано с помощью новых данных.

Напомним, ранее Роман Вильфанд заявил, что теплая погода в столичном регионе установится в середине третьей декады мая.