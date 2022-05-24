СМИ: в столице Японии стартовал саммит лидеров QUAD

24 мая. 7:14

В столице Японии Токио сегодня открылся саммит лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который входят Соединенные Штаты, Индия, Япония и Австралия, - сообщает японская телекомпания NHK.

"Я рад приветствовать в Токио лидеров США, Индии и Австралии на саммите Quad", - сказал в приветственной речи премьер-министр Японии Фумио Кисида. "Мы выступаем за построение открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона. Настроены на широкое сотрудничество в регионе, в частности со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии для обсуждения общих проблем", - подчеркнул глава японского правительства, передает ТАСС

Планируется, что ключевыми темами переговоров станут региональная безопасность, углубление четырехстороннего сотрудничества и реализация концепции открытого Индо-Тихоокеанского региона. Участники саммита могут обсудить действия Пекина в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также активизацию ракетной программы Северной Кореи.

Также главы стран - членов QUAD могут затронуть вопросы противодействия COVID-19, изменения климата, обсудить инициативу по обмену данными о незаконном рыболовстве в регионе и создать новую форму взаимодействия в космосе.

Напомним, это второй очный саммит "четверки": первый прошел в Вашингтоне в сентябре 2021 года.