СМИ: ради снижения цен на бензин США готовы пожертвовать экологией

24 мая. 6:58

Власти США рассматривают возможность отмены ряда экологических нормативов в отношении бензина, пытаясь добиться снижения цен на него на внутреннем рынке, - пишет агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.

Экологические требования в США требуют у нефтеперерабатывающих предприятий избегать использования недорогих компонентов, таких, как бутан, при производстве летнего бензина, однако пока Белый дом изучает возможность остановки действия этого правила, чтобы снизить затраты на производство топлива, - передает РИА Новости.

Окончательно решение на данный счет еще не принято, официальные комментарии Белого дома о возможных шагах в этом направлении отсутствуют.