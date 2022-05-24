Число заболевших "лихорадкой" в КНДР подходит к трем миллионам

24 мая. 6:44

Только за последние сутки в КНДР зарегистрировано более 134 тыс новых пациентов с высокой температурой, - сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию президента страны Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение "зловредной пандемии" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки, - передает РИА Новости.

Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 23 мая, составляет более 2,94 млн человек, среди них выздоровели более 2,54 млн человек (86,4%), а около 400 тыс все еще проходят лечение. Точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой в стране больны именно COVID-19, не приводится.

На данный момент общее число погибших составляет 68 человек, смертность 0,002%.

Ситуация в стране с распространением пандемии "эффективно сдерживается и контролируется", положение стабильное, а после запуска максимальной чрезвычайно-противоэпидемической системы заболеваемость и смертность значительно уменьшились, - добавили в агентстве.