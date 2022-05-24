В Херсонской области могут разместить российскую военную базу

24 мая. 6:28

Администрация Херсонской области попросила разместить в регионе российскую военную базу, что должно стать для ее жителей гарантией безопасности, - заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

"В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей", - рассказал Стремоусов, передает РИА Новости.

Сейчас именно российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам, она стала гарантом сохранения мира и безопасности региона, - подчеркнул Стремоусов.

Напомним, российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах области сформированы военно-гражданские администрации.