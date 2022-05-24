СМИ: греческая DEPA расплатилась за российский газ

24 мая. 6:12

Греческая газовая компания DEPA завершила расчеты с "Газпромом" за апрельские поставки природного газа, платеж совершен в евро, - сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

"Платеж был совершен в соответствии с указаниями Европейской комиссии от 19 мая, полностью гарантируя, что международные рамки санкций и решения Европейского союза не будут нарушены", - сообщило АМНА, передает РИА Новости.

"В продолжение сотрудничества с греческими властями, платеж был произведен в евро, в соответствии с сотрудничеством с "Газпромом", и был полностью безопасным", - добавили в агентстве.