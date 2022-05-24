Эрдоган отказался иметь дело с премьером Греции Мицотакисом

24 мая. 5:25

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в своем обращении к народу после заседания кабмина, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис для него больше не существует.

Глава государства напомнил, что на встрече с Мицотакисом они договорились не вмешивать в турецко-греческие отношения третьи страны. "Несмотря на это, он сказал все, что можно было сказать против Турции в ходе своего визита в США, призвав не давать Турции F-16", - цитирует его РИА Новости.

В то же время Эрдоган выразил уверенность в том, что США не будут принимать решение с оглядкой на заявление Мицотакиса.

Помимо этого, президент Турции подчеркнул, что в этом году должно было состояться заседание стратегического совета, но он больше не хочет встречаться с греческим премьером.

Напомним, ранее в этом месяце премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обратился к Конгрессу США с призывом не одобрять продажу оружия Турции. Он обвинил турок в попытке подорвать стабильность в Восточном Средиземноморье и нарушении суверенитета Греции.