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Токаев назначил директора Пограничной службы Казахстана

Токаев назначил директора Пограничной службы Казахстана

Новым директором Пограничной службы Казахстана назначен Ерлан Алдажуманов, соответствующий указ подписал президент РК Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Алдажуманов Ерлан Ергалиулы назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором Пограничной службы", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Как сообщает Sputnik Казахстан, генерал-майору Ерлану Алдажуманову 56 лет, он родился в Семее, выпускник Высшего пограничного командного училища имени Дзержинского в Алматы. Ранее возглавлял Региональное управление "Оңтүстік" Пограничной службы КНБ Казахстана.

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