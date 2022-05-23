Токаев назначил директора Пограничной службы Казахстана

23 мая. 23:58

Новым директором Пограничной службы Казахстана назначен Ерлан Алдажуманов, соответствующий указ подписал президент РК Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Алдажуманов Ерлан Ергалиулы назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором Пограничной службы", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Как сообщает Sputnik Казахстан, генерал-майору Ерлану Алдажуманову 56 лет, он родился в Семее, выпускник Высшего пограничного командного училища имени Дзержинского в Алматы. Ранее возглавлял Региональное управление "Оңтүстік" Пограничной службы КНБ Казахстана.