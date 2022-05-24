Оспа обезьян становится глобальной проблемой

Ученые пытаются понять, почему вирус, менее смертоносный родственник оспы, появился у стольких групп населения по всему миру. Nature отмечает, что на прошлой неделе более чем в десяти неафриканских странах было зарегистрировано более 120 подтвержденных или предполагаемых случаев оспы обезьян, вирусного заболевания, которое редко выявляется за пределами Африки. Появление вируса в странах, где он обычно не фиксировался, встревожило ученых и заставило их искать ответы.

"Увидеть такое распространение поучительно", - говорит Энн Римуан, эпидемиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которая изучает оспу обезьян в Демократической Республике Конго более десяти лет.

Вирус получил название обезьянья оспа, потому что исследователи впервые обнаружили его у лабораторных обезьян в 1958 году. Считается, что вирус передается от диких животных, таких как грызуны, к людям или от инфицированных людей. В среднем в год в Африке, как правило, в ее западной и центральной части, регистрируется несколько тысяч случаев заболевания. Однако случаи за пределами континента были ограничены несколькими, связанными или с поездками в Африку, или с ввозом инфицированных животных. Только за последнюю неделю число инфицированных, выявленных за пределами Африки, которое почти наверняка увеличится, уже превысило число, выявленное за пределами континента с 1970 года, когда впервые было установлено, что вирус заразен для человека. Столь быстрое распространение заставляет ученых быть в состоянии повышенной готовности.

Однако обезьянья оспа - это не SARS-CoV-2, коронавирус, ответственный за пандемию COVID-19, говорит Джей Хупер, вирусолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США. Он не так легко передается от человека к человеку. Более того, существуют лекарства и вакцины для сдерживания распространения этого вируса, так как он связан с вирусом оспы. Так что, хотя ученые обеспокоены, потому что любое новое поведение вируса вызывает беспокойство, они не паникуют.

В отличие от коронавируса, который распространяется воздушно-капельным путем, считается, что оспа обезьян распространяется от тесного контакта с жидкостями организма, такими как слюна при кашле. По словам Хупера, это означает, что человек с обезьяньей оспой, вероятно, может заразить гораздо меньше близких контактов, чем человек с SARS-CoV-2. Оба вируса могут вызывать симптомы, схожие с гриппом, но обезьянья оспа также вызывает увеличение лимфатических узлов и, впоследствии, характерные поражения на лице, руках и ногах, заполненные жидкостью. Большинство людей выздоравливают от обезьяньей оспы за нескольких недель без лечения.

19 мая исследователи в Португалии загрузили первый проект генома вируса обезьяньей оспы, который был обнаружен в стране, но Густаво Паласиос, вирусолог из Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке, подчеркивает, что это все еще очень ранний проект, и необходимо проделать дополнительную работу, прежде чем делать какие-либо окончательные выводы.

На основании этих предварительных генетических данных исследователи могут сделать вывод о том, что вирус оспы обезьян связан со штаммом вируса, встречающимся преимущественно в Западной Африке. Этот штамм вызывает более легкое течение заболевания, а также имеет более низкий уровень смертности - около 1% среди бедного сельского населения - по сравнению с тем, который циркулирует в Центральной Африке. Однако насколько отличается штамм, вызывающий нынешние вспышки, от штамма в Западной Африке и связаны ли друг с другом вирусы, появляющиеся в разных странах, остается неизвестным.

Ответы на эти вопросы могут помочь определить, является ли внезапный всплеск заболеваемости результатом мутации, которая позволяет вирусу обезьяньей оспы передаваться с большей легкостью, чем в прошлом, и ведет ли каждая из вспышек к одному источнику, говорит Райна Макинтайр, эпидемиолог-инфекционист из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее. В отличие от SARS-CoV-2, быстроразвивающегося РНК-вируса, чьи варианты регулярно ускользают от иммунитета после вакцин и предшествующей инфекции, вирус оспы обезьян является относительно крупным ДНК-вирусом. Макинтайр говорит, что ДНК-вирусы лучше обнаруживают и восстанавливают мутации, чем РНК-вирусы, что означает низкую вероятность внезапной мутации вируса обезьяньей оспы для передачи человеку.

Стратегии сдерживания

Ученые следят за обезьяньей оспой с 1970-х годов, когда была свернута кампания по искоренению оспы, родственного ей вируса. Как только оспа перестала быть угрозой благодаря глобальной вакцинации, чиновники здравоохранения перестали рекомендовать прививку от оспы, которая также сдерживала обезьянью оспу. По словам Макинтайр, с каждым годом, прошедшим с момента ликвидации оспы, росло население с отсутствием иммунитета к этим вирусам или же он был ослаблен.

С тех пор было несколько вспышек. Например, Демократическая Республика Конго десятилетиями боролась с обезьяньей оспой, а Нигерия переживала крупную вспышку - около 500 предполагаемых и более 200 подтвержденных случаев - с 2017 года, когда страна сообщила о первом случае заболевания в стране более чем за 39 лет. США также сообщали о вспышке в 2003 году, когда партия грызунов из Ганы распространила вирус среди домашних луговых собачек в Иллинойсе и заразила более 70 человек.

Однако органы здравоохранения не бессильны против обезьяньей оспы. В качестве меры предосторожности против биотерроризма такие страны, как США, сохраняют запас вакцин против оспы, а также противовирусное лечение, которое считается высокоэффективным. Терапия, вероятно, не будет применяться в больших масштабах, говорит эпидемиолог Андреа МакКоллум. Медицинские работники, вероятно, вместо этого будут использовать метод, называемый "кольцевой вакцинацией" для сдерживания распространения обезьяньей оспы: проведение вакцинации среди близких контактов людей, инфицированных обезьяньей оспой для того, чтобы отрезать любые пути передачи вируса.

На основе данных, которые она видела до сих пор, МакКоллум утверждает, что нынешние вспышки, вероятно, потребуют лишь кольцевой вакцинации. "Даже в районах, где обезьянья оспа встречается каждый день, это все еще относительно редкая инфекция", - сказала эпидемиолог.