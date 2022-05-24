"Дендрарий" в Сочи отпразднует 130-летие

24 мая. 1:32

Сочинский парк "Дендрарий" 26-28 мая будет отмечать 130-летие. В эти же выходные будет праздноваться День города на курорте.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что в честь юбилея, у главного входа в парк откроется бесплатная историческая выставка, аудиогид будет сопровождаться дополненной реальностью.

Гостей "Дендрария" ждут экскурсии, в том числе с посещением видового бельведера Виллы "Надежда". Также в программе концерты, тематические и образовательные проекты. Японский садик встретит посетителей чайными церемониями, а 27 и 28 мая в парке состоится Фестиваль бамбука. Кроме того, в верхней части парка планируются полеты на воздушном шаре.

Отметим, что в дни фестиваля будет проходить Международная Экологическая Биеннале ECO/ON 2022.