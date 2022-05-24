Ингушетия отметит 30-летие фестивалями, концертами и лазерными шоу

24 мая. 0:24

Праздничные мероприятия, приуроченные к 30-летию образования Республики Ингушетия, пройдут 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"В этот день праздничные мероприятия, среди которых концерты, различные выставки, включая фестивали национальных блюд, пройдут во всех городах и селах республики", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В частности, в Сунже состоится большой праздничный концерт на центральном стадионе имени Дьякова, число посадочных мест на котором увеличено почти в два раза, так что он сможет вместить около 6,5 тыс жителей. Мероприятие покажут и по национальному телевидению.

Также юбилей широко отметят в региональном центре Магасе, где пройдут фестивали, лазерные и огненные шоу, выставки и концерт. Завершится праздник грандиозным салютом в 22:00.