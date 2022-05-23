Вице-канцлер Германии: эмбарго на нефть из РФ - "в пределах досягаемости"

23 мая. 23:41

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил, что введение эмбарго на российскую нефть находится "в пределах досягаемости", несмотря на позицию некоторых европейских стран. Свое мнение политик высказал в эфире телеканала ZDF.

По его словам, против таких санкций всего несколько государств ЕС, в частности Венгрия, которая, считает Хабек, может изменить точку зрения.

"Поэтому я думаю, что в течение нескольких дней мы также добьемся прорыва", - цитирует вице-канцлера ТАСС.