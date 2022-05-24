Вкусный азербайджанский фестиваль в РУДН (ФОТО)

В Российском университете дружбы народов прошли дни культуры студентов из Азербайджана, организованные землячеством при поддержке Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР). Задача проекта - познакомить студентов РУДН с культурой и кухней Азербайджана.

В рамках дней культуры прошли онлайн-экскурсия по истории азербайджанского языка, а также выставка азербайджанского землячества, интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" и "Вкусный фестиваль".

"Для нас большое удовольствие принять участие на этом вкусном мероприятии. Гостям показывают национальные блюда, их учат готовить кутабы, долму. Это очень интересно для московского жителя, студента и, конечно же, это очень вкусно", - говорит ответственный секретарь АМОР Джейхан Гусейнов.

К "Вкусному фестивалю" студенты предъявили особый интерес. "Сегодня у нас в гостях не только землячество Азербайджана, но и представители разных национальностей, которые также заинтересованы в том, чтобы познакомиться с традициями", - сказала руководитель "Вкусного фестиваля" в женском комитете РУДН Юлия Чесакова.

Студентов из разных землячеств научили готовить азербайджанские национальные блюда: долму из виноградных листьев, кутабы с зеленью и чобан-салат.