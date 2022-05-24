Пещера Варзаг-Хьех в Чечне откроется для туристов

24 мая. 3:29

В Чечне разрабатывают первый туристический маршрут к крупнейшей пещере в возрождаемом Галанчожском районе республики, который после депортации чеченцев в 1944 году до сих пор остается ненаселенным.

"Мы планируем с помощью волонтеров и всех желающих проложить полноценную экологическую тропу к пещере Варзаг-Хьех с самым большим в регионе входом высотой 48 метров. Она находится на высоте около 2 тыс м над уровнем моря. Пещера изученная, но дорога к ней труднопроходимая, поэтому мы решили сделать ее общедоступной. Это первый туристический маршрут к пещере", - сообщил министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

Он добавил, что также в 2022 году продолжится работа по маркировке новых маршрутов, что сделает их более безопасными, передает ТАСС.