Бухара удостоена нового международного статуса

23 мая. 23:29

Узбекская Бухара удостоена статуса Всемирного города ремесленников, - сообщает ИА "Дуне" со ссылкой на администрацию города.

Бухара – древнейший со времен Великого шелкового пути торговый, культурный и ремесленнический центр. Здесь и поныне процветают уникальные направления многовекового прикладного искусства, в числе которых: ковроткачество, гончарное дело, чеканка, резьба по дереву, ювелирное и золотошвейное дело.

Почетный статус городу присвоил Всемирный совет ремесленников.

В настоящее время в Бухаре работают 800 ремесленников и пять тыс учеников.

Кроме того, город принимает первый международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела.