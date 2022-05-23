Турция приступит к серийному производству чудо-автомобиля

Компания по производству электроники из Турции собирается начать массовое производство своего электрического грузового беспилотного наземного транспортного средства (UGV), сообщил представитель руководства компании.

Как отмечает турецкая "Сабах", автомобиль, получивший название AKIBA, стал результатом шестилетней работы 30 инженеров по проектированию, исследованиям и разработкам компании Elfatek Elektronik из провинции Конья.

Способный выдерживать нагрузку до 500 кг AKIBA может работать автономно или с помощью дистанционного управления. Зарядка транспортного средства займет два часа, после чего оно сможет работать на протяжении 12 часов. В мае две модели AKIBA грузоподъемностью 100 кг и 500 кг были представлены на выставке машиностроения в Конье, сказал председатель Elfatek Бахаттин Дюзгюн.

"Наш автомобиль передвигается, сканируя область в трех измерениях, в интерактивном режиме и без каких-либо аварий. Кроме того, доступны варианты ручного и дистанционного управления. Благодаря своему дизайну и программному обеспечению это турецкий инженерный продукт", - сказал Дюзгюн.

Он также отметил, что грузовой UGV уже начал активно использоваться, испытания завершены и скоро автомобиль должен выйти на международные рынки.

"Это обеспечит беспилотную и безопасную перевозку грузов, особенно в промышленном секторе. Это сведет к минимуму издержки и количество несчастных случаев на производстве, а также повысит производительность", - сказал Дюзгюн.

Дюзгюн также отметил, что AKIBA сканирует и рисует 3D-карту области, где будет работать: "Автомобиль вычисляет кратчайший путь и достигает пункта назначения, очень быстро вычисляя движущиеся и неподвижные препятствия вокруг него. Если вокруг движутся люди, он может совершить быстрый маневр уклонения. Если же этого сделать нельзя, то автоматика защищает себя и останавливает автомобиль".

На данный момент AKIBA будет использоваться для грузовых перевозок, и Дюзгюн сказал, что в компании также рассматривают возможность продажи материнской платы в различных секторах: "Наша цель - продвигать автомобиль по всему миру. После этого мы будем постепенно производить его серийно".