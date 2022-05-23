В Карши началась реконструкция терминала аэропорта

23 мая. 22:56

В аэропорту Карши приступили к реконструкции терминала, сообщает Минтранс Узбекистана.

На начальном этапе реконструкции будет расширен зал для посетителей, ожидается, что пропускная способность авиагавани возрастет вдвое - с 200 до 400 пассажиров в час, количество стоек регистрации пассажиров увеличится с трех до десяти.

В ведомстве добавили, что в терминале будут установлены современные ленты распределения багажа и электронные весы. Второй этаж аэропорта будет приспособлен для вылетающих пассажиров.

Власти Узбекистана до 2026 года выделят на строительство и реконструкцию аэропортов в республике свыше $829 млн.