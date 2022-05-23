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Ильхам Алиев: в Брюсселе Баку и Ереван договорились об открытии Зангезурского коридора

Ильхам Алиев: в Брюсселе Баку и Ереван договорились об открытии Зангезурского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава азербайджанского государства рассказал о прошедшей накануне в Брюсселе встрече с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В том числе Ильхам Алиев сообщил, что в ходе встречи в Брюсселе азербайджанская и армянская сторона договорились об открытии Зангезурского коридора, включая строительство и железных, и автомобильных дорог.

Президент Азербайджана положительно оценил итоги трехсторонней встречи в Брюсселе.

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