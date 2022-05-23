Центробанк опроверг фейк о якобы ограничениях на снятие наличных в России

23 мая. 21:53

Никаких ограничений на снятие наличности в России вводиться не будет, об этом сообщается в Telegram-канале Центробанка РФ.

Таким образом регулятор опроверг соответствующий фейк, распространенный сегодня анонимными каналами.

"Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты", - подчеркнули в ЦБ РФ.

В Центробанке также призвали не верить "мутным анонимам", а пользоваться официальными источниками.