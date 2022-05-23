На Кубани появился новый природный заказник

23 мая. 22:39

Постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на Кубани образован новый природный заказник "Чехрак".

"Заказник "Чехрак" в Отрадненском районе имеет небольшую площадь в 420 га, но здесь сосредоточены 18 видов краснокнижных растений и 13 видов птиц. Территория имеет разнообразный рельеф и является объектом общенационального достояния. Ограничения по ее использованию позволят сохранить уникальные и типичные экосистемы, характерные только для данной местности", – рассказал вице-губернатор Сергей Болдин, передает "АиФ-Юг".

Число природных территорий с охранным статусом на Кубани достигло 350, а в перспективе в ближайшие пару лет их общая площадь превысит 600 тыс га.

"С огромным притоком туристов в край, сохранение природных объектов приобретает все большую необходимость. Сейчас в органах исполнительной власти на согласовании находятся семь нормативно-правовых актов, определяющих статус подобных территорий", – добавил Сергей Болдин.