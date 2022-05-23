В Северной Осетии прошли турниры по национальным видам спорта

23 мая. 22:14

Северная Осетия приняла соревнования по национальным видам спорта, - сообщил Тамерлан Цгоев, представитель общественной организации "Ирон Федераци".

"Провели на одной площадке открытые чемпионат и первенство республики по ивазанта (мас-рестлингу), а также чемпионат республики по чъоппу (лянга). Последний раз соревнования проходили в 2020 году. В этом году его участниками стали более 150 человек, в том числе школьники, в играх участвовали ребята из Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Главная цель мероприятия - сохранение и развитие национальных видов спорта, которые еще существуют у народов, но не имеют массового характера", - рассказал Цгоев, передает ТАСС.

Мас-рестлинг был введен в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта в качестве национального. Для победы спортсмену необходимо вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в разделяющую спортсменов доску.

Чъопп - осетинская народная игра, аналогичная китайской игре "лянга". В ней используется воланчик из свинцовой пуговицы и куска овечьего руна, с которым нужно сделать как можно больше ударов ногой, не давая ему упасть на землю.

Организаторами турнира стали "Ирон Федераци", министерство физической культуры и спорта республики при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта "Этноспорт - развитие культуры".