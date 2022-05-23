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Ростов отпразднует День славянской письменности и культуры

Правительство Ростовской области

Завтра, 24 мая, в донской столице будет отмечаться День славянской письменности и культуры, - сообщили в правительстве донского региона.

На территории собора Пресвятой Богородицы состоится экскурсия, посвященная площади. В рамках литературного марафона состоится чтение произведений поэтов и писателей. Гости праздника также смогут увидеть выставку работ ремесленников и мастеров прикладного искусства.

Вечером на Соборной площади пройдет хоровой концерт с исполнением лучших произведений духовой, русской классической музыки, исполнителями на котором будут лучшие творческие коллективы и солисты региона. В ходе концерта пройдет Славянский хоровод - самодеятельные народные коллективы исполнят народные песни и танцы, - передает "АиФ-Ростов".

В рамках концерта пройдет и марш-парад духовых оркестров, - говорится в сообщении.

ФОТО Правительство Ростовской области
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