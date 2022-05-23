Студентов КБГУ и ЛГПУ будут учить по единым программам

23 мая. 21:35

Кабардино-Балкарский госуниверситет им.Х.М.Бербекова (КБГУ) и Луганский государственный педагогический университет (ЛГПУ) заключили договор о развитии сотрудничества между вузами, - сообщает пресс-служба КБГУ.

"Договор подразумевает совместную деятельность по созданию и реализации образовательных программ для специалитета, бакалавриата и магистратуры, разработанных на основе образовательных стандартов и предусматривающих возможность получения студентами вузов двойного диплома, котирующегося как на территории ЛНР, так и в России", - цитирует слова и.о. первого проректора - проректора по учебной работе КБГУ Вадима Лесева "Интерфакс".

Вузы уже определили направления, требующие первоочередной реализации.

"Это вопрос двойных дипломов, вопрос стажировки и повышения квалификации преподавателей ЛГПУ на базе КБГУ, а также вопрос прохождения практики студентами ЛГПУ на базе КБГУ", - отметила ректор ЛГПУ Жанна Марфина.

Первая группа преподавателей из Луганска приступит к курсам повышения квалификации на базе КБГУ уже в конце мая.